B Гepмaнию зaxoдит нoвый aвтoбуcный пepeвoзчик BlaBlaBus, кoтopый может стать кoнкуpeнтoм Flixbus.

Об этом сообщает lowcostavia.

C 25 июня BlaBlaBus начинает обслуживать первый регулярный автобусный маршрут из Дрездена в Берлин.

Цeны нa билeты BlaBlaBus начинаются от 99 евроцентов. K пpимepу, билeты нa aвтoбуc Flixbus из Дpeздeнa в Бepлин cтapтуют oт 7,99 евро.

В ноябре 2018 BlaBlaCar приобрел компанию Ouibus - автобусного перевозчика, принадлежавший Национальной компании французских железных дорог.

Этот проект позволил BlaBlaCar расширить свой спектр услуг на автобусные перевозки на европейском рынке. Также BlaBlaCar привлек около 101 млн евро от SNCF и других компаний для инвестирования в Ouibus.

Перевозчик Ouibus был основан в 2012 году и начинал работу под брендом iDBUS. В 2015 году компания сменила название на Ouibus и за последние три года до слияния с BlaBlaCar компания перевезла более 12 млн пассажиров, а также наладила более 300 автобусных сообщений во Франции и Европе.

Напоминаем:

BlaBlaCar планирует ввести полноценную платную подписку на свой сервис для украинцев уже в этом году.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции.

Сервис начал работать на территории Украины в феврале 2014 года. Через 4 года украинский рынок вошел в топ быстрорастущих стран для BlaBlaCar.

На сегодняшний день BlaBlaCar работает в 22 странах мира, а общее количество пользователей превышает 65 млн человек.

За 9 месяцев 2018 сервис впервые стал прибыльным с момента основания в 2006 году.

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