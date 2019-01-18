В Украине сокращают посевы гречки из-за дешевой крупы из России

Отечественные сельхозпроизводители продолжают сокращать посевы гречки из-за интервенции некачественной и дешевой крупы из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди участников общественного союза "Всеукраинский Аграрный Совет" (ВАС).

"В 2018 году мы сократили посевы гречки в хозяйстве почти вдвое - до 149 га. А в этом году уже вообще не планируем выращивать гречку, потому что это нерентабельно. Некачественная российская гречневая крупа завозится на отечественный рынок по цене около 10,5 тыс. грн за тонну. И для того, чтобы украинский продукт вовсе не потерял конкурентоспособность на полках магазинов, производители вынуждены реализовывать гречку на крупяные заводы по цене около 6,5-7 тыс. Грн за тонну. Но эта сумма не покрывает затрат на производство", - сообщил участник ВАС, директор СООО "Победа" (Киевская обл.) Николай Малиенко.

Заместитель председателя ВАС Денис Марчук отметил, что, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, отечественные аграрии в 2018 году сократили производство гречки по сравнению с 2017 годом на 30% - до 0,13 млн тонн. При этом засеяно гречкой в ​​2018 году было 104,6 тыс. га, тогда как в 2017 этот показатель составлял 184,8 тыс. га.

Вынужденное сокращение посевов гречки, в свою очередь, ставит под удар украинскую отрасль пчеловодства, поскольку замене этой культуре как медоносу не существует.

"Динамика неутешительная. Если не будут приняты меры, способствующие ограничению импорта крупы из страны-агрессора, аграрии будут продолжать сокращать посевы гречки. Наконец вместо того, чтобы выращивать собственный качественный продукт, Украина рискует превратиться в импортера этой продукции. При этом некачественная дешевая российская крупа не только уничтожает экономическую мотивацию у украинских сельхозпроизводителей выращивать гречку, она также является вредной для потребления. Важно отметить, что некачественная гречка происхождением из РФ завозится в Украину по теневым схемам. Значительные объемы этой продукции поставляются из Казахстана. В общем, доля российской крупы на отечественном рынке составляет около 45-50%", - сказал Марчук.

Лабораторные исследования показывают, что российский продукт производится с нарушением технологии - импортирована крупа по 9 из 12 показателей не соответствует стандартам качества ДСТУ.

Напомним, по мнению ВАС, для защиты украинского рынка необходимо вводить антидемпинговые пошлины на импорт гречки, которая происходит из РФ. Кабинет министров Украины должен стимулировать производство гречки и защитить отечественного производителя через механизмы государственной поддержки. Кроме того, Госпродпотребслужба обязательно должна проверить имеющийся продукт на украинском прилавках на соблюдение стандартов ДСТУ из-за низкого качества импортируемой крупы.