В Украине запустили производство энергонезависимых домов

Компания PassivDom запустила в Украине франшизу по производству автономных домов, в которых можно комфортно жить без подключения к центральным сетям.

Об этом говорится в пресс-релизе Greencubator.

Один такой дом потребляет почти в 20 раз меньше энергии, чем обычный, питается только с солнечной энергии, повторно использует пригодные для этого уже отработанные ресурсы.

Жилье от PassivDom не требует подключения к энергосетям, газа или водоснабжения, но жители продолжают пользоваться всеми достижениями коммунальной цивилизации.

В доме есть мебель, укомплектованная кухня со встроенной энергосберегающей бытовой техникой, система вентиляции с рекуператором, мощный тепловой насос, камера и термостат, проектор со 100-дюймовым экраном, акустическая система, интернет, "умный" дверной замок со сканером отпечатка пальцев и возможностью удаленного доступа.

Благодаря модульности и простоте монтажа дом не требует специального фундамента и может быть установлен просто на ровную поверхность, не вредит окружающей среде.

Кроме энергонезависимости и дружественных к окружающей среде технологий, PassivDom имеет характеристику smart home.

В нем работают 24 интеллектуальные инженерные системы, среди которых: контроль качества воздуха, содержания кислорода и углекислого газа, контроль качества воды с обратным осмосом и минерализацией, антибактериальная и антивирусная защита питьевой воды и воздуха, адаптивная система освещения.

Возможен постоянный мониторинг статуса и управления системами дома через мобильное приложение.

Чтобы собрать 5 домов на украинской линии производства нужны 15 работников и один месяц времени.

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Экономическая правда