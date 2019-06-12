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У Зеленского заявили, что он не обещал снизить тарифы

Среда, 12 июня 2019, 14:05
 

Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения - он говорил об этом в "шутках" и "полунамеках".

Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в интервью BIHUS info.

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше", - сказал Герус.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - отметил Герус.

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Зеленский тариф

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