В Украине появилась еще одна платежная система
Национальный банк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в реестр платежных систем.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (Киев), отметили в центробанке.
Платежная система "ЮАПЕЙ" стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.
На конец 2018 года в Украине функционировало 42 внутригосударственные и международные платежные системы, созданные резидентами и нерезидентами, а также две системы, созданные Нацбанком.
Как сообщалось, в апреле Нацбанк впервые оценил деятельность платежных систем.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua