В Украине появилась еще одна платежная система

Национальный банк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в реестр платежных систем.

Об этом сообщается на сайте НБУ.



Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (Киев), отметили в центробанке.

Платежная система "ЮАПЕЙ" стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.

На конец 2018 года в Украине функционировало 42 внутригосударственные и международные платежные системы, созданные резидентами и нерезидентами, а также две системы, созданные Нацбанком.

Как сообщалось, в апреле Нацбанк впервые оценил деятельность платежных систем.

Экономическая правда