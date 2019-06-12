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В Украине появилась еще одна платежная система

Среда, 12 июня 2019, 15:24

Национальный банк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в реестр платежных систем.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (Киев), отметили в центробанке.

Платежная система "ЮАПЕЙ" стала 11 внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.

На конец 2018 года в Украине функционировало 42 внутригосударственные и международные платежные системы, созданные резидентами и нерезидентами, а также две системы, созданные Нацбанком.

Как сообщалось, в апреле Нацбанк впервые оценил деятельность платежных систем.

Экономическая правда

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Нацбанк деньги

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