Такси-сервис Bolt начнет страховать жизни пассажиров на миллион
Начиная с июля каждая поездка пользователей платформы для заказа поездок Bolt будет застрахована на сумму до 1 миллиона гривень, при этом страховые платежи будет полностью покрывать компания - ни с водителя, ни с пассажира дополнительная плата за страховку взиматься не будет.
Об этом говорится в совместном пресс-релизе страховой компании "УНИКА" и сервиса Bolt, которые вместе и создали эту программу страхования.
"Условия страхования распространяются абсолютно на все поездки с Bolt в Украине. По условиям программы, при наступлении страхового случая пострадавшим будет проводиться соответствующая выплата в пределах страховой суммы, а также предоставляется бесплатная психологическая консультация", - отмечается в сообщении.
Компания Bolt (ранее известная как Taxify) - ведущая европейская платформа для заказа поездок.
Компанию основал Маркус Виллиг в 2013 году. Она стала самой быстрорастущей платформой для организации поездок в Европе и Африке. Ее инвесторы - Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус.
Bolt имеет 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира.
UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня компании "УНИКА" и "УНИКА Жизнь", центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть.
Напомним:
В мае Uber и Bolt перестали принимать водителей на "евробляхах".
В июне Bolt запустила в Украине портал для организации корпоративных поездок.
Экономическая правда
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