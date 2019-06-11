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Такси-сервис Bolt начнет страховать жизни пассажиров на миллион

Вторник, 11 июня 2019, 18:08

 

Начиная с июля каждая поездка пользователей платформы для заказа поездок Bolt будет застрахована на сумму до 1 миллиона гривень, при этом страховые платежи будет полностью покрывать компания - ни с водителя, ни с пассажира дополнительная плата за страховку взиматься не будет.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе страховой компании "УНИКА" и сервиса Bolt, которые вместе и создали эту программу страхования.

"Условия страхования распространяются абсолютно на все поездки с Bolt в Украине. По условиям программы, при наступлении страхового случая пострадавшим будет проводиться соответствующая выплата в пределах страховой суммы, а также предоставляется бесплатная психологическая консультация", - отмечается в сообщении.

Компания Bolt (ранее известная как Taxify) - ведущая европейская платформа для заказа поездок.

Компанию основал Маркус Виллиг в 2013 году. Она стала самой быстрорастущей платформой для организации поездок в Европе и Африке. Ее инвесторы - Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус.

Bolt имеет 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира.

UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня компании "УНИКА" и "УНИКА Жизнь", центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть.

Напомним:

В мае Uber и Bolt перестали принимать водителей на "евробляхах".

В июне Bolt запустила в Украине портал для организации корпоративных поездок.

Экономическая правда

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