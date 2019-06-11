Студенческие стартапы по энергоэффективности получили полмиллиона инвестиций

В Харькове два студенческих проекта по энергоэффективности получили полмиллиона гривень инвестиций.

Об этом Экономической правде сообщает инвестагентство Chernovetskyi Investment Group, которое совместно с Одесским национальным политехническим университетом основали образовательно-стипендиальную программу CIG R&D LAB.

"Победу одержали два проекта в сфере энергоэффективности - производство люминесцентной плитки и модернизация теплоэнергетического сектора Харькова", - отмечается в сообщении.

Команда по разработке технологии производства люминесцентной плитки получила 400 тыс. грн на развитие проекта. Его авторы - студенты пятого курса - планируют запустить массовое производство плитки, которая днем ​​выглядит как обычное покрытие, но светится ночью.

"Так студенты предлагают решить проблему неосвещенных территорий и обезопасить улицы города", - пояснили в инвесткомпании.

Еще один проект студента пятого курса в сфере реконструкции и модернизации теплоэнергетического оборудования Харькова получил финансирование в размере 100 тыс. грн.

"В течение двух лет команда занималась разработкой технологии, которая решает проблему перегрева паровых котлов. Теперь, когда продукт готов, средства пойдут на создание компании, которая будет предоставлять необходимые услуги по ошиповке поверхностей нагрева", - отмечается в сообщении.

Всего в конкурсе приняли участие 24 команды, пять из которых вышли со своими проектами в финал, и только две - победили.

CIG и Харьковский политехнический институт стали партнерами в 2018 году. Их цель - поддержка студентов и молодых ученых в коммерциализации их технологических разработок. CIG R&D LAB стала платформой для студенческих научных проектов и реализации инновационных идей, которые в долгосрочной перспективе будут способствовать развитию в Украине экосистемы технологических стартапов.

В рамках программы CIG в течение года предоставляет командам-участницам стипендии и менторскую поддержку лучших IT-специалистов. В финале команда, которая достигла наибольшего прогресса и подготовила продукт к выходу на рынок, получает дополнительное финансирование.

Напомним, что в апреле Киев вошел в топ-40 стартап-городов мира.

Читайте также: 9 украинских стартапов в сфере чистых технологий.

Экономическая правда