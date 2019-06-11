Рожкова: С Коломойским мы громко не ссорились

Екатерина Рожкова

Национальный банк продолжает сотрудничать с действующим правительством и готов работать с правительством, которое придет ему на смену.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

"Независимость центральных банков и заключается в том, что они сотрудничают со всеми ветвями власти, потому что задача номер один – обеспечение финансовой стабильности. Мы продолжаем сотрудничать с тем правительством, которое есть, и готовы работать с тем правительством, которое будет. И, конечно, с администрацией президента – ибо вопрос макрофинансовой стабильности – это не только вопрос НБУ", - заявила Рожкова.

"Угрозу мы пока что видим со стороны судебных исков, потому что их очень много. И особенно эти решения, они подрывают независимость Национального банка", - сказала она.

Отвечая на вопрос, не боится ли она, что президент Владимир Зеленский будет пытаться влиять на решения судов относительно возвращения "Приватбанка" Коломойскому, Рожкова напомнила: Зеленский заявил публично, что будет защищать интересы государства.

"Есть какие-то события, которые произошли. Есть стопроцентные факты, которые состоятся – и мы об этом упоминали в разговоре: о судах, что для МВФ это будет красная линия. А остальное... Я надеюсь, что все будет хорошо", - заявила первый зампредседателя НБУ.

Комментируя отношения с Коломойским, она отметила, что не общалась с ним с 2016 года.

"Лично мы не ссорились. Но моя работа заключалась в надзоре за банками, поэтому я должна была требовать от бывших владельцев "Приватбанка" докапитализировать его, прекратить деятельность, которая могла навредить кредиторам. В деловых вопросах мы общались по-разному, никаких других отношений у нас не было. Но мы точно громко не ссорились", - подчеркнула Рожкова.

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Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.