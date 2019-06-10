Нацбанк выкупил с рынка более 100 миллионов долларов

Национальный банк в период с 3 по 7 июня купил на межбанковском валютном рынке 102,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечает регулятор, 60 млн долл было куплено путем использования механизма Matching, еще 42,7 млн долл - по единому курсу.

Всего с начала года НБУ используя Matching купил 815,5 млн долл, а продал – 108,5 млн долл.

НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций с начала года 1 млрд 419,4 млн долл, а продал - 231,43 млн долл.

Также на сайте центробанка сообщается, что с начала года было продано 122,93 млн долл по интервенции по единому курсу, а куплено – 588,9 млн долл.

Кроме того, с начала года НБУ купил 15 млн долл по запросу лучшей цены.

Напомним, что в апреле Нацбанк на межбанковском валютном рынке купил 140 млн долл и продал 21,6 млн долл, пополнив валютные резервы на 118,4 миллионов долларов.

Экономическая правда