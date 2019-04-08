НБУ за неделю пополнил валютные резервы на 118 миллионов долларов

Национальный банк Украины в период с 1 по 5 апреля на межбанковском валютном рынке купил 140 миллионов долларов и продал 21,6 миллионов долларов, пополнив валютные резервы на 118,4 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные НБУ.

Как и в предыдущие две недели, 15 млн долларов были приобретены по наилучшему курсу, а еще 125 млн долларов – по единому курсу с использованием инструмента matching.

Продажа 21,6 млн долларов была осуществлена по единому курсу с использованием matching.

Официальный курс гривни к доллару в первую после первого тура президентских выборов неделю укрепился с 27,209103 грн за доллар до 26,768706 грн за доллар.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке 931,6 млн долларов, а продал – 188,43 млн долларов.

В последние две недели марта Нацбанк выкупал еженедельно на рынке по 15 млн долларов.