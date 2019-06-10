Инфляция в мае замедлилась до 0,7%

Инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем 2019 года составила 0,7%, с начала года - 4,2%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

При этом в годовом исчислении рост цен ускорился до 9,6%.

Базовая инфляция в мае по сравнению с апрелем-2019 составила 0,2%, с начала года - 2,3%, отмечается на сайте Госслужбы статистики.

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Больше всего (на 11,9%) подорожали фрукты. На 1,7-0,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 2,5-0,2% - сало, молоко, рис, сыры, сметана.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, в том числе на табачные изделия - на 2,0%, алкогольные напитки - на 0,6%.

Одежда и обувь подешевели на 1,5%, в частности, обувь - на 1,9%, одежда - на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,7% произошло за счет снижения цен на природный газ на 4,2%.

Вместе с тем произошло повышение платы за аренду жилья на 0,9%, тарифов на водоснабжение и канализацию - на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,7%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 4,1%.

Напомним, в феврале-2019 потребительские инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе.

Экономическая правда