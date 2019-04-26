Подозрения в отмывании денег резко обрушили акции Ferrexpo Жеваго

Курс акций горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине 26 апреля обвалился на 28,6% после новости о том, что Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора компании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте Лондонской фондовой биржи, по состоянию на 14:06 по лондонскому времени акции Ferrexpo котировались по курсу 1,921 фунта стерлингов за штуку, а падение капитализации за пятницу составило 471,5 млн фунтов стерлингов (около 609,3 млн долларов) – до 1,179 млрд фунтов стерлингов (около 1,524 млрд долларов).

"И все только потому, что аудитор усомнился в том, что компания потратила действительно на благотворительные намерения 33,5 млн долларов в течение 2017-2018 годов, а сегодня этот аудитор решил уволиться, видимо не имея желания покрывать схемы руководителей компании", – прокомментировал такие результаты у себя на странице в Facebook руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

Deloitte являлся аудитором Ferrexpo с 2017 года. До этого длительный период - с 2007 по 2016 год - аудит Ferrexpo проводила EY.

В июле прошлого года Deloitte уведомила Ferrexpo, что засомневалось в реальности расходовании средств на благотворительные цели украинской благотворительной организации Blooming Land, которой Ferrexpo пожертвовало 33,5 млн долларов в 2017-2018 годах. В частности, вопросы вызвали операции фонда с компанией "Химреактив", подконтрольной Константину Жеваго – CEO Ferrexpo и владельцу ее 50,3% акций.

Была начата независимая forensic проверка этих операций, в связи с чем публикация отчета Ferrexpo несколько раз откладывалась и состоялась 23 апреля – на месяц позже первоначально заявленного срока.

В аудиторском заключении к отчетности Deloitte отметил, что так и не получил всех необходимых документов, а названную благотворительным фондом причину отсутствия банковских документов в виде кибер-атак на украинские банки в 2017 год назвал сомнительной.

Аудитор указал, что дополнительный анализ подтвердил наличие признаков возможного незаконного использования средств. Deloitte также отметил, что в отличие от совета директоров Ferrexpo в отсутствие достаточной информации не может сделать вывод о наличии или отсутствии контроля над деятельностью Blooming Land со стороны Жеваго.

Основной задачей Blooming Land является координация программы корпоративной социальной ответственности группы Ferrexpo. Эта организация предоставляет медицинские и социальные услуги местным, региональным и национальным сообществам по всей Украине. Blooming Land и ее субфонды управляются отдельно. Проверка операций благотворительного фонда продолжается, и Ferrexpo обещала информировать о ее итогах.

"И это уже второй раз за последние 5 лет, когда акционеры Ферекспо страдают от результатов непрозрачных решений руководства компании. Как они еще терпят такого гендиректора - не знаю", - отметил Паращий.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2018 года сократила чистую прибыль на 15% – до 335,22 млн долларов, увеличив выручку на 6,4% – до 1274,03 млн долларов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Ранее ФГВФЛ сообщил, что из банка Жеваго незаконно вывели 5 миллиардов.