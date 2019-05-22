Правительство усилило лицензионные требования к туроператорам

22 мая правительство приняло инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности - теперь туристические операторы должны иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами и работать максимально открыто в правовом поле.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Туристический сезон уже начался. Правительство сегодня имеет задачу защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы", - отмечается в сообщении.

Для этого, добавили в министерстве, было инициировано ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности.

"Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Согласно принятым изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами.

"Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам, туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день", - пояснили в МЭРТе.

Кроме этого, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов, должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4 часа, туроператор должен разместить информацию об этом на собственном сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.

"Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентов, с которыми они работают - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания", - добавили в министерстве.

Кроме того, субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать "все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха".

В министерстве подчеркнули, что несоблюдение любого из вышеуказанных требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Напомним, что ужесточить требования к туроператорам обещали еще в прошлом году. Тогда в правительстве создали рабочую группу, которая работала над привлечением к ответственности туроператоров, из-за действий которых пострадали туристы, и вообще над усилением ответственности за турдеятельность.

Экономическая правда