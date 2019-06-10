Украинские продукты будут продавать в Катаре

Согласован ряд ветеринарных сертификатов на экспорт мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов и других пищевых продуктов из Украины в Катар.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Компетентные органы Украины и Государства Катар согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта мяса и мясных продуктов (в частности мяса птицы и говядины), молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов из Украины в Государства Катар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с формами сертификатов можно подробно ознакомиться по ссылке на официальном сайте Госпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество".

Напомним, в апреле Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификат на экспорт говядины.