Все разделы
Укр / Рус

Украинские продукты будут продавать в Катаре

Понедельник, 10 июня 2019, 15:03

Согласован ряд ветеринарных сертификатов на экспорт мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов и других пищевых продуктов из Украины в Катар.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Компетентные органы Украины и Государства Катар согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта мяса и мясных продуктов (в частности мяса птицы и говядины), молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов из Украины в Государства Катар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с формами сертификатов можно подробно ознакомиться по ссылке на официальном сайте Госпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество".

Напомним, в апреле Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификат на экспорт говядины.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

экспорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина импортировала на 14% больше шоколада, больше всего - из Польши 6 июня 2019, 13:40
Восток - дело тонкое, но перспективное. Особенно для зерновых 6 июня 2019, 08:46
В замороженных ягодах из Украины, Румынии и Литвы обнаружили гепатит А 31 мая 2019, 17:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!