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Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификат на экспорт говядины

Понедельник, 1 апреля 2019, 12:48
 

Государственная службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Держпродспоживслужба) и компетентный орган Королевства Саудовская Аравия согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины.

"Согласовано ветеринарный сертификат на экспорт говядины в Саудовскую Аравию. Подробно ознакомиться с ветеринарным сертификатом можно на официальном сайте Держпродспоживслужбы в рубрике "Международное сотрудничество", — отмечается на странице Министерства агрополитики в Facebook.

Напомним, Украина также будет поставлять мясо птицы в Японию и пшеницу — в Китай и Вьетнам.

Экономическая правда

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