Все данные о финансовой отчетности на рынке Украины оказались нелегальными

Государственная фискальная служба и Госстатистики официально отказались предоставлять или продавать данные о финансовой отчетности украинских компаний, поэтому вся информация, что есть на рынке, - нелегальная.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Данные о финансовой отчетности находятся у двух государственных органов: Госстата и Государственной фискальной службы. Опендатабот обратился в оба органа, чтобы получить или приобрести информацию о финансовой отчетности, однако и ГФС, и Госстат отказались предоставлять или продавать эту информацию.

"Украинские компании, которые используют финансовую отчетность для анализа бизнес-партнеров, получают эту информацию нелегально. Так теневой рынок данных увеличивается, а предприниматели не имеют доступа к актуальным данным и не могут принимать взвешенные решения о сотрудничестве с партнерами", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Если информация об оборотах, активах и количестве сотрудников будет открытой, украинские предприниматели смогут:

Оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и понять свою долю рынка.

Ускорить подписание договоров. В некоторых случаях директор не может самостоятельно подписывать договор, если сумма контракта превышает половину чистых активов компании.

Переговоры между бизнес-партнерами станут более прозрачными. Предприниматели будут лучше понимать, на каких условиях вести переговоры.

Предприниматели сразу смогут видеть недобросовестные фирмы, которые создавались на один день для отмывания денег.

Напомним, ранее Опендатабот сообщил, что в Украине зарегистрировано 35 тысяч ФЛП с одинаковыми именами, из-за чего их невозможно проверить на наличие налогового долга.