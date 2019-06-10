Все данные о финансовой отчетности на рынке Украины оказались нелегальными
Государственная фискальная служба и Госстатистики официально отказались предоставлять или продавать данные о финансовой отчетности украинских компаний, поэтому вся информация, что есть на рынке, - нелегальная.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
Данные о финансовой отчетности находятся у двух государственных органов: Госстата и Государственной фискальной службы. Опендатабот обратился в оба органа, чтобы получить или приобрести информацию о финансовой отчетности, однако и ГФС, и Госстат отказались предоставлять или продавать эту информацию.
"Украинские компании, которые используют финансовую отчетность для анализа бизнес-партнеров, получают эту информацию нелегально. Так теневой рынок данных увеличивается, а предприниматели не имеют доступа к актуальным данным и не могут принимать взвешенные решения о сотрудничестве с партнерами", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Если информация об оборотах, активах и количестве сотрудников будет открытой, украинские предприниматели смогут:
- Оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и понять свою долю рынка.
- Ускорить подписание договоров. В некоторых случаях директор не может самостоятельно подписывать договор, если сумма контракта превышает половину чистых активов компании.
- Переговоры между бизнес-партнерами станут более прозрачными. Предприниматели будут лучше понимать, на каких условиях вести переговоры.
- Предприниматели сразу смогут видеть недобросовестные фирмы, которые создавались на один день для отмывания денег.
Напомним, ранее Опендатабот сообщил, что в Украине зарегистрировано 35 тысяч ФЛП с одинаковыми именами, из-за чего их невозможно проверить на наличие налогового долга.
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