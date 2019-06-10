Бизнес призвал отменить устаревшие санкции за нарушение норм обращения наличности

Бизнес призывает отменить устаревший Указ о штрафных санкциях за нарушение норм обращения наличности.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации.

Для недопущения прохождения наличности "мимо кассы" в 1995 году был принят Указ Президента №436. С 2001 года основания для санкций расширились и штрафы начали накладываться не только за неоприходование, но и за несвоевременное оприходование наличности.

Со временем, штрафные санкции начали применять и за ошибки в документообороте, связанные с человеческим фактором (невнимательность, отсутствие необходимых знаний у кассиров, бухгалтеров), например, описки или исправления.

При этом, такие нарушения не могут быть направлены на сокрытие нарушений кассовой дисциплины, ведь документооборот осуществляется в электронном формате - так, копии расчетных документов и фискальных чеков автоматически передаются в ГФС.

В то же время, согласно действующему законодательству, при торговле без фискального чека или вообще без РРО штраф составляет всего 1 грн. В то время как при применении РРО, но за неполное или несвоевременное оприходование наличности - пятикратный штраф от стоимости проданных с нарушениями товаров или услуг.

"Создается не слишком честная и даже немного абсурдная ситуация. Ведь последнее правонарушение не несет существенной угрозы экономической безопасности Украины. В то же время, существующий размер штрафов при торговле вообще без РРО не соответствует соразмерности совершенного правонарушения. Ведь что выгоднее - работать непрозрачно, вообще не использовать РРО и платить штраф в размере 1 грн и постоянно менять реквизиты? Или все же использовать РРО, при этом вести бизнес честно и открыто, но как только с задержкой в ​​час оприходовать наличные - платить бешеные штрафы. Очевидно, что как следствие, имеем такие вопиюще явления как, например, теневая экономика", - объяснила менеджер Ритейл комитета Европейской Бизнес Ассоциации Кристина Линиченко.

Стоит отметить, что с вступлением в силу Закона Украины о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг (то есть, с 2001 года) Указ №436 должен прекратить действие, поскольку Закон регулирует ту же сферу (использование РРО), что и указ №436. Однако, такого не произошло.

Кроме того, представители бизнеса неоднократно обращались в суд по обжалованию норм Указа №436. Поэтому существует немало судебных решений также в пользу добросовестных налогоплательщиков. Собственно, там также говорится о том, что нормы данного Указа не могут быть основанием для наложения штрафов.

Поэтому легальный бизнес в очередной раз подчеркивает, что важно создавать условия, где работать честно должно быть выгоднее.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Президенту Украины с просьбой отменить Указ №436 с целью уменьшения регуляторного и административного давления на бизнес, улучшения инвестиционного климата и улучшения условий ведения бизнеса в Украине.

Отмечается, что первый шаг на пути к отмене рудиментних и неэффективных норм в регулировании кассовой дисциплины в прошлом году уже был сделан. Так, Приказом Минфина от 20.09.2018 было отменено обязательность ведения Книги УРО.

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