Данилюк предупредил о серьезных вызовах из-за "нефтяных" санкций России
Веденные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому бизнес должен быть готов диверсифицировать свои поставки.
Об этом во время брифинга в пятницу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает УНИАН.
"Есть также проблемы, связанные с действием ограничений РФ, которые будут действовать с 1 июня. Это, возможно, создаст серьезные вызовы для страны, и мы должны быть к этому готовы. Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и поставок нефти. Все это вызовы, на которые нужно искать ответ", - сказал он.
По словам секретаря СНБО, из России поступает около 40% дизеля, то есть существенная доля топлива в целом. В ожидании этих ограничительных мер сам бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки.
"Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому", - сказал он.
"Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например бензина", - отметил Данилюк.
Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.
Читайте также: "Нефтяные" санкции России: будет ли дефицит топлива в Украине
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua