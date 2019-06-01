Данилюк предупредил о серьезных вызовах из-за "нефтяных" санкций России

Веденные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому бизнес должен быть готов диверсифицировать свои поставки.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает УНИАН.

"Есть также проблемы, связанные с действием ограничений РФ, которые будут действовать с 1 июня. Это, возможно, создаст серьезные вызовы для страны, и мы должны быть к этому готовы. Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и поставок нефти. Все это вызовы, на которые нужно искать ответ", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, из России поступает около 40% дизеля, то есть существенная доля топлива в целом. В ожидании этих ограничительных мер сам бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки.



"Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому", - сказал он.

"Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например бензина", - отметил Данилюк.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля поставки угля, нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня этого года будут осуществляться только на основании разрешений, выдаваемых российским Минэкономразвития.

Читайте также: "Нефтяные" санкции России: будет ли дефицит топлива в Украине