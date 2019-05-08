В Украине подешевело дизтопливо: где и на сколько

Цена мелкооптовых партий дизельного топлива в Новограде-Волынском и Коростене 8 мая опустилась ниже 23,00 гривень за литр.

Об этом со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95" сообщает enkorr.

В среднем по стране за сутки стоимость ДТ опустилась на 25 коп./л, говорится в сообщении.

По Новограду-Волынскому операторы выставляли цены 23,00–23,20 грн/л, в Коростене — 23,00–23,40 грн/л.

По словам трейдеров, цена реальных сделок понизилась до 22,75–22,85 грн.

В столичном регионе стоимость бензовозных партий опустились в среднем на 20 коп./л до 23,20–23,60 грн/л. В южных областях – до 23,80–24,00 грн/л.

Железнодорожные партии ДТ в Новограде-Волынском предлагались по 27 200–27 600 грн/т, в Коростене — 27 440–27 550 грн/т.

Причиной удешевления ресурса стало снижение европейских котировок, а также продолжающееся укрепление гривни, отмечают эксперты.

"Ситуация на рынке сейчас обратна той, что была до праздников — цены летят вниз, но высокий спрос сохранятся. Учитывая сложившуюся ситуацию, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего снижения цен примерно на 30 копеек за литр", — отметил глава группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Напомним, что в конце апреля оптовые цены на ДТ выросли в среднем на 10% или на 2 гривни за литр.

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Напоминаем:

В течение 20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр.

Рост цен на дизельное топливо — первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.

Российская Федерация устанавливает ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.