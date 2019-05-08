Нацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынка

Национальный банк освобождает участников рынка ценных бумаг от необходимости получать лицензии на валютные операции, а для страховых компаний – смягчает требования для их получения.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №65 от 7 мая и вступают в силу с 9 мая, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, участники фондового рынка, которые торгуют ценными бумагами и обеспечивают расчеты по сделкам, больше не должны получать от центробанка лицензии на валютные операции. Например, в случаях перехода прав собственности на ценные бумаги от резидента к нерезиденту и наоборот.

"Купля и продажа ценных бумаг не являются валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный контроль, в частности, по операциям участников фондового рынка. Поэтому НБУ отменяет необходимость получать валютные лицензии участникам фондового рынка, а также аннулировал лицензии участников фондового рынка и ОАО "Национальный депозитарий Украины", которые были выданы ранее", – говорится в сообщении.

Для страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни и рассчитываются по договорам в иностранной валюте, отныне будут действовать более либеральные требования к капиталу для полученной лицензии на валютные операции.

Ранее страховщики должны были иметь собственный капитал в сумме не менее 300 млн грн.

Теперь, чтобы получить соответствующую лицензию, страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в сумме норматива платежеспособности и достаточности капитала, который установлен нормативно-правовым актом Нацикомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Так, для получения лицензии лайф-страховщики должны иметь минимальный собственный капитал в сумме не менее 45 млн грн.

При этом лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в соответствующей сумме на протяжении всего времени наличия лицензии.

Учитывая это, страховые компании должны будут подавать в НБУ ежеквартально информацию о структуре приемлемых активов.

"Речь идет об активах, которые соответствуют требованиям Нацкомфинуслуг. Например, акции, облигации предприятий и облигации местных займов должны пройти процедуру листинга на фондовой бирже, акции и облигации иностранных компаний должны соответствовать суверенным рейтингам и кредитным рейтингам и т.д.", – уточняет центробанк.

Кроме того, ежегодно страховые компании должны будут подавать отчет аудитора, подтверждающий сумму приемлемых активов.

Нарушение норматива или непредоставление информации о структуре приемлемых активов будет основанием для отзыва лицензии на валютные операции, отметили в НБУ.

Напомним, что Национальный банк 8 мая также повысил лимит на выведение дивидендов из Украины с 7 до 12 миллионов евро в месяц.

Экономическая правда