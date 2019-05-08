НБУ второй раз за год повысил лимит на репатриацию дивидендов

Национальный банк Украины повысил лимит на выведение дивидендов из Украины с 7 до 12 миллионов евро в месяц.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ от 7 мая, которое вступает в силу с 8 мая, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн евро в месяц. Данное послабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время, оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине", - отмечают в Нацбанке.

Это уже второе увеличение лимита в течение года. В феврале НБУ вместе с введением около 30 других валютных послаблений увеличил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн долл. США до 7 млн евро в месяц.

"Свободное управление полученными в Украине доходами – чрезвычайно важный вопрос для иностранных инвесторов. Увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями. Однако мы понимаем, что существование этого регуляторного ограничения, безусловно, является определенным барьером для новых инвесторов, и наша цель – его полная отмена", – цитирует пресс-служба заместителя председателя НБУ Олега Чурия.

В НБУ добавили, что, учитывая благоприятные макроэкономические условия, упрощение репатриации дивидендов за границу остается одной из приоритетных задач дорожной карты валютной либерализации. Скорость введения новых валютных послаблений будет зависеть, прежде всего, от темпов улучшения макроэкономической ситуации и состояния финансового рынка.

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