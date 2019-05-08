Спрос на новые авто для бизнеса уменьшился более чем на четверть

Апрельский спрос на новые коммерческие автомобили в Украине уменьшился на 28% и составил 858 машин.

Об этом сообщает Укравтопром.

Так, на первом месте в ТОП-5 апрельского рынка новых коммерческих авто – французская марка Renault. 220 новых автомобилей пополнили украинский парк грузовых и спецавтомобилей – на 15% больше, чем в прошлом году.

На втором месте – Fiat, 129 новых машин. Таким образом эта компания на треть увеличила реализацию своих коммерческих автомобилей относительно апреля 2018 года.

Mercedes-Benz занял третье место с результатом 60 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлогодним апрелем регистрации авто этой марки увеличились на 62%.

На четвертом месте – Ford, с падением реализации на 66%, до 54 шт.

Замыкает рейтинг апрельского рынка новых коммерческих авто –Volkswagen, 50 украинских регистрационных номеров (-34% к апрелю2018года).

Самыми большими потерями в этом сегменте автомобильного рынка отличилась марка Citroen, занимавшая годом ранее первую строчку рейтинга. Компания снизила реализацию своих машин почти в 9 раз и опустилась на десятую строчку рейтинга.

Всего за четыре месяца текущего года в Украине было поставлено на учет 3398 коммерческих автомобилей – это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что спрос на новые автомобили в марте текущего года вырос на 8% по сравнению с прошлым годом — всего украинцы зарегистрировали 7,3 тысячи новых автомобилей.

Экономическая правда