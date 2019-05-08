Кабмин устранил коллизию в нормах формирования цены на газ

Кабинет министров Украины устранил правовые коллизии между нормами двух постановлений (№867 от 2018 года и №293 от марта 2019 года) по формированию цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Решение обеспечит возможность НАК "Нафтогаз Украины" снизить в мае стоимость ресурса для потребителей, получающих газ по специальным обязательствам (ПСО), на 3,5%.



Так, согласно документу, в рамках выполнения положения о ПСО, цена на газ для населения и ТКЭ определяется как средняя арифметическая цена продажи газа НАКом для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующая в месяце, предшествующему месяцу поставки.



Таким образом, с учетом цены газа для промпотребителей в апреле, (7,188 грн/куб. м, с НДС), а также с учетом надбавок за транспортировку и распределение, конечная стоимость ресурса в мае для населения составит 8,247 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 3,5% меньше цены, действующей с осени прошлого года (8,550 тыс. грн за 1 тыс. куб. м).



В тоже время, с учетом того, что "Нафтогаз" предложил промышленным потребителям газ на май по 7 тыс. 558,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), конечная цена для населения в июне может вырасти до 8,626 тыс. грн. При этом данная стоимость на 0,9% будет превышать цену газа по ПСО, действующую до 1 мая (согласно постановлению №867, с 1 мая предельный уровень цены по ПСО равен 9,717 тыс. грн за 1 тыс. куб. м) и на 4,6% майской стоимости для населения.



В случае, если рыночная стоимость газа вырастет выше предельного уровня цен для населения, установленного постановлением №867, то газ будет реализовываться по цене 9,717 тыс. грн за 1 тыс. куб.м.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров.

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