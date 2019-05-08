Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,26 - 26,31 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,23 - 26,25 гривни;

Евро - 29,39 - 29,41 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,25 - 26,52 гривни. Евро покупают по 29,31 гривни, продают по 29,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,38 - 26,47 гривни, евро - 29,51 - 29,64 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,34 гривни.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,40 гривни за доллар.

Экономическая правда