Нацбанк укрепил гривню на 15 копеек
Среда, 8 мая 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,34 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни (на 7 мая – 29,67 гривни).
Напоминаем:
7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,40 гривни за доллар.
Экономическая правда
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