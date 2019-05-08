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Нацбанк укрепил гривню на 15 копеек

Среда, 8 мая 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни (на 7 мая – 29,67 гривни).

Напоминаем:

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,40 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют Нацбанк

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