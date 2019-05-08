В Украине стали производить больше шоколада и меньше хлеба

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Производство шоколадных изделий в Украине растет, а кондитерских и хлебобулочных - снижается.

Об этом сообщает Совет по экспорту продовольствия со ссылкой на данные Госкомстата.

По итогам трех месяцев 2019 года отечественное производство кондитерских и хлебобулочных изделий снизилось на 3,9% и 4,5% соответственно, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.

В то время производство шоколадных изделий демонстрировало незначительную, но все же положительную динамику - 0,8%.

Спрос на шоколадные изделия имеет стабильную растущую динамику. Такая ситуация не только поддерживает импортные поставки, но и уменьшает остатки уже готовой продукции.

Украинские шоколадные изделия демонстрируют увеличение (47,3 тыс. т в 2019 году против 46,9 тыс. т в январе-марте 2018).

Причиной такой ситуации является увеличение производства конфет с содержанием алкоголя (+ 8,9% в январе-марте), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с добавлением зерновых культур (+ 51,9%), шоколада в брикетах, пластинах или плитках с начинкой (+ 10,3%) и шоколада и аналогичных изделий с содержанием какао в брикетах, пластинах или плитках массой более 2 кг (24,3%).

В то время кондитерский рынок Украины уже третий месяц подряд идет на спад, однако это не оказывает негативного влияния на объем торговли на международных рынках (зафиксирован рост на 9,4%). К тому же почти половину всего производства сладостей в первом квартале года было экспортировано, а 45% обеспечило потребности внутреннего рынка. По состоянию на конец марта общий объем остатков готовой продукции составил 1,7 тыс. т.

Первый квартал года отличился снижением производства хлебобулочных изделий (- 4,5% против показателя 2018).

"Поддержкой негативной тенденции служило снижение отечественного производства в ключевых секторах за счет снижения предложения муки на отечественном рынке и уменьшение внутреннего потребления", - пояснила руководитель аналитического отдела UFEB Александра Кищук.

Напомним, ранее эксперты назвали Топ-экспортеров кондитерских изделий Украины.