В России задержаны подозреваемые в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба", по делу задержаны четыре человека.
Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Министр отметил, что была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента с загрязнением нефти.
"По итогам проверки определен источник загрязнения нефти - это узел учета Лопатино в Самарской области", - сказал он.
Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Новак также заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья.
По его словам, Минэнерго ожидает, что ситуация будет полноcтью нормализована во второй половине мая.
Новак напомнил, что 4 мая кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, а 6 мая началась прокачка "чистой" нефти в сторону узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям.
Напоминаем:
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").
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