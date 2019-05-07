В России задержаны подозреваемые в загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба", по делу задержаны четыре человека.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Министр отметил, что была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента с загрязнением нефти.

"По итогам проверки определен источник загрязнения нефти - это узел учета Лопатино в Самарской области", - сказал он.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.

Новак также заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья.

По его словам, Минэнерго ожидает, что ситуация будет полноcтью нормализована во второй половине мая.

Новак напомнил, что 4 мая кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, а 6 мая началась прокачка "чистой" нефти в сторону узла учета "Броды" для поставок европейским потребителям.

Напоминаем:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").