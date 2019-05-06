"Кузнице на Рыбальском" заплатили 75,2 миллиона за Подольский мост

В апреле завод Сергея Тигипко "Кузница на Рыбацком" получил 75,2 миллиона гривень за участие в строительстве Подольского моста.

Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

Деньги перечислил генеральный подрядчик строительства моста, частная фирма ООО "Эко-Строй-Трейд". Последняя получила средства от коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Информация с портала использования публичных финансов

В 2017 году ООО "Эко-Строй-Трейд" по результатам тендеров заключило два соглашения с Дирекцией на строительство Подольского моста на 4,33 млрд и 1,76 млрд грн, общей стоимостью 6 млрд грн. Тогда же частная фирма заключила договоры субподряда с "Кузницей на Рыбальском", которая на тот момент принадлежала действующему президенту Петру Порошенко.

По информации "Bihus.Info" летом 2017 года "Кузня" получила 150 млн гривен за поставки металлических конструкций для строительства Подольского моста. В свою очередь "Кузня" закупала товар у российского бизнеса.

С августа 2018 проводится досудебное расследование по результатам строительства данного моста.

"Досудебным расследованием установлено, что должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" возможно допущено растрату бюджетных средств в особо крупных размерах со стороны ОАО "Мостострой" и ООО "Эко-Строй-Трейд" во время строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр, которая выразилась в отсутствии контроля за деятельностью генподрядчиков при выполнении работ по обязательствам, которые возникли при получении авансовой выплаты, завышении стоимости выполненных работ и материалов, что подтверждено аудиторским выводом Киевской городской государственной администрации ", - говорится в судебных материалах.

Как известно Подольский мостовой переход строится c 1993 года.

Ранее StateWatch сообщал, что завод "Кузница на Рыбальском" получил 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля.

Напоминаем:

Завод "Кузница на Рыбацком" (ранее "Ленинская Кузница") был создан в 1862 году.

В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.

С началом войны в Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.

С 2016 Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить количество заказов.

В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.

Осенью 2018 группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком ".

По данным СМИ, Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузню" около 300 млн долларов.

Напомним, что в конце февраля 2019 Тигипко рассказал, что планирует построить на территориях завода "Кузница на Рыбацком" жилой массив и крупный торгово-офисный центр.

Экономическая правда