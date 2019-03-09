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США существенно нарастили поставки сжиженного газа в ЕС

Суббота, 9 марта 2019, 17:19

По сравнению с периодом до конца июля 2018 года, импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос на 181%.

Об этом проинформировали в пятницу в Еврокомиссии, сообщает "Укринформ".

"По сравнению с периодом до 25 июля 2018 года, по состоянию на начало марта 2019 года общий импорт сжиженного натурального газа в Евросоюз с США вырос до 181% - на 7,9 млрд кубометров", - сообщили в Еврокомиссии.

Доля США в общем объеме сжиженного газа в ЕС составляет 12%.

"Евросоюз готов обеспечивать больше импорта сжиженного природного газа из США по рыночным условиям и по конкурентным ценам", - говорится в сообщении.

"Это позволит экспортерам из США обеспечить дальнейшую диверсификацию европейского рынка, тем самым способствуя достижению целей ЕС по безопасности поставок и диверсификации", - заявили в Еврокомиссии.

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США ЕС газ

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