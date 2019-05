NASA готовится возобновить полеты на Луну уже в 2020 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заключило контракты на строительство космических кораблей для доставки грузов на Луну.

Об этом пишет The New York Times.

Уже в 2020 году NASA планирует отправить на поверхность спутника Земли серию небольших роботизированных кораблей для проведения экспериментов и доставки оборудования.

31 мая NASA объявила о первых контрактах на постройку таких космических кораблей. Отмечается, что новые космические корабли станут первыми с тех пор, как астронавты "Аполлона-17" покинули поверхность Луны в 1972 году.

Первый полет может выполнить корабль компании Orbit Beyond в сентябре 2020 года. Компания получила от NASA 97 миллионов долларов для проведения работ. Orbit Beyond предложила доставить до четырех полезных грузов в Mare Imbrium, один из кратеров Луны.

Компания Astrobotic, которая получила 79,5 млн долларов на разработки, предложила доставить целых 14 полезных грузов в Lacus Mortis, еще один лунный кратер, летом 2021 года.

Компания Intuitive Machines получила 77 миллионов долларов, чтобы доставить 5 полезных грузов в Oceanus Procellarum, "интригующее" темное пятно на Луне, сообщает издание.

В ноябре 2018 года NASA объявила, что выбрала 9 компаний, которые в течение следующего десятилетия будут претендовать на сумму до 2,6 миллиарда долларов за доставку полезных грузов на Луну. Это может быть небольшое оборудование, например, ретрорефлекторы - зеркала, отражающие свет в том направлении, из которого он пришел. Это позволит точно измерить гравитацию Луны.

We are going to the Moon — to stay.



Today, I am revealing the American companies who will deliver science & technology to the lunar surface. Congratulations to @Astrobotic, @Int_Machines & @OrbitBeyond! Learn more about @NASA’s #Moon2024 plans: https://t.co/Aw71qcs15a pic.twitter.com/LgMJjDtGCd