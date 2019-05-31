В Avon рассказали, что выиграют от поглощения

Бразильская Natura & Co объявила о приобретении американской Avon Products, Inc. в рамках сделки по слиянию, создавая четвертую по величине в мире глобальную корпорацию в индустрии красоты.

Об этом сообщается в пресс-релизе Avon.

"Объединенные ресурсы — а это более чем 6,3 миллиона консультантов и представителей Avon и Natura, 3200 розничных магазинов по всему миру, а также расширенное цифровое присутствие — позволят организации после слияния занять лидирующие позиции в сфере прямых продаж. Ожидается, что годовой оборот объединенной группы составит более 10 млрд долларов США. Корпорация будет представлена в 100 странах, а ее штат превысит 40 000 сотрудников", - сообщили в Avon.

Организация охватит более 200 млн клиентов по всему миру. Avon войдет в портфолио Natura & Co, куда уже входят Natura, The Body Shop и Aesop.

Natura & Co ожидает, что объединение даст эффект синергии, оцениваемый в 150-250 млн долларов США в год, часть из которых будет реинвестирована в дальнейшее развитие.

Как сообщалось ранее, сделка будет полностью оплачена ее акциями из расчета 0,3 акции Natura за одну бумагу Avon. Таким образом, стоимость Avon оценена в 2 млрд долларов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2020 года. После слияния акционеры Avon станут владеть 24% объединенной компании и получат три места в ее совете директоров, куда войдут 13 человек.

The Wall Street Journal написала, что сделка положит конец независимости Avon, которая стала иконой маркетинга в 20-м веке, позволив заняться бизнесом огромному числу домохозяек. В последнее время компания стала жертвой изменения потребительских вкусов и покупательских привычек, в частности, возросшего интереса к онлайн-продажам. Об интересе ряда потенциальных покупателей к покупке Avon стало известно осенью 2018 года.

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции. Бразильской компании с 2017 года принадлежит британский ритейлер косметики Body Shop. Покупка Avon позволит Natura увеличить охват рынка в Бразилии, а также других странах Латинской Америки, Европы и Азии.

Капитализация Natura, основанной в 1969 году, составляет порядка 26,65 млрд бразильских реалов (6,6 млрд долларов).

Напомним, ранее руководитель украинского офиса Glovo рассказал о своем опыте работы в Avon.