Avon теряет независимость и будет поглощена — СМИ

Американский производитель косметики Avon Products, Inc., работающий на рынке прямых продаж, будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos SA.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает "Интерфакс-Украина".

По словам одного из источников, советы директоров обеих компаний одобрили сделку после нескольких месяцев переговоров.

Официально о сделке может быть объявлено уже в среду.

Акции Avon взлетели в цене на 25% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду. По итогам предыдущей сессии их стоимость составила 3,2 доллара, что соответствует капитализации компании на уровне 1,4 млрд долларов.

Сделка положит конец независимости Avon, которая стала иконой маркетинга в 20 веке, позволив заняться бизнесом огромному числу домохозяек, пишет WSJ. Компания, однако, пала жертвой изменения потребительских вкусов и покупательских привычек, в частности, возросшего интереса к онлайн-продажам.

Издание сообщало в сентябре этого года, что Natura Cosmeticos и ряд других потенциальных покупателей проявили интерес к приобретению Avon. В марте сообщалось, что руководство Avon вело переговоры с Natura, обсуждая, в частности, возможность покупки бразильской компанией североамериканского бизнеса Avon, являющегося самостоятельной частной компанией, помимо основных международных операций.

Однако в апреле южнокорейская LG Household & Health Care Ltd. договорилась о покупке североамериканского бизнеса Avon, контролируемого фондом прямых инвестиций Cerberus Capital Management LP, за 125 млн долларов. Cerberus также владеет крупной долей в международном бизнесе Avon, который готовится купить Natura.

Natura является крупнейшим в Бразилии производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции. Бразильской компании также принадлежит британский ритейлер косметики Body Shop.

Капитализация Natura, основанной в 1969 году, составляет порядка 24,4 млрд бразильских реалов (6 млрд долларов).

Покупка Avon позволит Natura увеличить охват рынка в Бразилии, а также других странах Латинской Америки, Европы и Азии.

Напомним, ранее руководитель украинского офиса Glovo рассказал о своем опыте работы в Avon.