Украина не будет размещать евробонды до выборов — СМИ

Министерство финансов не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Об этом представители Минфина и миссии МВФ сообщили инвесторам Украины во время конференс-колла 29 мая, сообщили Liga.net участники разговора.

"Министерство намерено больше внимания уделять внутреннему рынку – в ближайшее время оно выпустит пятилетние гривневые ОВГЗ. Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина – 50%", - говорится в резюме конференс-колла, которое рассылала клиентам одна из крупных украинских инвест-компаний.

Участники беседы отметили, что правительство располагает средствами в эквиваленте 60 млрд грн (более 2 млрд долларов).

Вместе с золотовалютными резервами НБУ (19,3 млрд долларов) этого достаточно для покрытия выплат в 2019 году, сообщается в резюме.

На финальном этапе находятся переговоры с ЕС относительно предоставления макрофинансовой помощи, и Мировым банком - по кредитным гарантиями. Это дополнительная возможность привлечь заимствования в валюте, отмечают в Фонде.

Напоминаем:

В октябре 2018 года Министерство финансов разместило два новых выпуска еврооблигаций: на 750 миллионов долларов со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на 1,25 миллиарда долларов - до 1 ноября 2028 года.

Ставка купона по пятилетним ценным бумагам установлена ​​на уровне 8,994% годовых, по 10-летним - 9,75% годовых.

Привлеченные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на 725 млн долларов со сроком погашения в феврале 2019 года.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Облигации с доходностью 9,75% годовых приобрели инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов - всего 1%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

В марте 2019 года Министерство финансов увеличило на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций.

Таким образом, общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился с 1,25 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.