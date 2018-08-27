На рынке выросла доля украинского бензина

Доля украинских НПЗ в структуре наполнения рынка бензинов за 7 месяцев 2018 года составила 43,8% против 40,6% за аналогичный период 2017 года.

Об этом Enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

Рост доли украинских производителей происходит на фоне общего сужения рынка бензинов, который за 7 месяцев 2017 года сократился на 4% до 1,123 млн т.

За 7 месяцев 2018 г. Кременчугский НПЗ (Полтавская обл.) и Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.) суммарно произвели 492 тыс. т бензинов, что на 3,6% больше, чем за такой же период 2017 года.

Кременчугский НПЗ увеличил выпуск бензинов 6,8% до 424 тыс. т, Шебелинский ГПЗ сократил 12,5% до 67,8 тыс. т. Снижение производства бензинов на "шебелинке" объясняется общим снижением переработки сырья на ГПЗ на 7,4%.

Импорт бензинов за 7 месяцев 2018 года сократился на 9,8% до 631,3 тыс. т. Поставки бензина из Беларуси, основного источника импорта этого топлива, снизились на 11,5% до 508,3 тыс. т.

Литовские и польские НПЗ группы Orlen нарастили поставки на 6% до 114,1 тыс. т. Практически весь импорт бензинов осуществляется железнодорожным транспортом. На морские поставки припало 7,8 тыс. т против 4,6 тыс. т за аналогичный период 2017 г.

Как сообщал enkorr, по итогам 2017 г. рынок бензинов сократился на 8,6% — до 2 015 тыс. т. Согласно прогнозам "Консалтинговой группы А-95", по итогам текущего года рынок бензинов сократится на 8% — до 1 850 тыс. т.

Основной причиной уменьшения рынка бензинов является рост потребления сжиженного газа. Рынок СУГ с 2015 по 2017 год вырос вполовину (до 1,6 млн т) и продолжает увеличиваться.

В июне "Укртатнафта" обратилась к Министерству экономического развития и торговли Украины с предложением привести акцизы на бензин и дизтопливо к единой ставке — €164/тыс. л. При этом акциз на сжиженный газ предлагается повысить до €87/тыс. л.