В Украину запретили ввезти еще пять книг из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания на основании выводов экспертного совета отказал ООО "Якабу Трейд" в ввозе с территории Российской Федерации пяти книг.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Так, признаки пропаганды государства-агрессора найдено в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?" (Издатель - ООО "Клевер-Медиа-Групп"), в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Также предприниматели не получили разрешение на ввоз с территории государства-агрессора книги М. Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" присутствуют и в книге Марины Мелии "Бизнес - это психология".

Представлено также разрешение на ввоз российских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами", поскольку издатель – ООО "Издательство "Добрая книга" - использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.

Напомним, что, начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу постановления Кабинета Министров №262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождения или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора временно оккупированной территории Украины", по состоянию на 30 мая 2019 года Госкомтелерадио предоставил 3377 отказов в выдаче разрешений.

В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 211 отказов в выдаче разрешений на ввоз 1031000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.

Еще 3166 отказов предоставлено вследствие предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в документах недостоверных сведений.

Напомним, в марте регулятор не разрешил ввезти в Украину 10 российских книг, в которых также присутствовали признаки пропаганды государства-агрессора.

Экономическая правда