Украина обеспечивает себя орехами только на 10%

По итогам 2018 года в Украине было собрано 127,2 тысяч тонн орехов, при этом страна обеспечивает себя орехами лишь на 10%, остальные 90% - импортируются из других стран.

Об этом сообщает Куркуль со ссылкой на данные компании Pro Capital Investment.

В мире 7% земель пригодны для выращивания орехов. Благодаря уникальному и благоприятному климату, выращивание орехов возможно практически на всей территории Украины. Несмотря на это, Украина обеспечивает себя орехом лишь на 10%, остальные 90% - импортируются из других стран.

По итогам 2018 в Украине было собрано 127,2 тыс. т орехов, большинство из них - это грецкие. Под них в Украине задействовано 97,8% всех валовых площадей ореховых насаждений.

Но спрос рождает предложение. Так, за последние годы в Украине начали выращивать фундук, миндаль, фисташки, пекан.

В 2018 в Херсонской области на площади в 100 га заложили плантацию арахиса. Ежегодно в Украине площадь под ореховыми садами увеличивается. Сейчас мы входим в тройку лидеров по производству грецких орехов.

Орехи - неотъемлемый продукт в рационе многих людей. При этом доля их потребления в Украине очень низкая. Украинцы съедают в два-три раза меньше орехов, чем в Европе или азиатских странах.

Напомним:

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

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