Фонд госимущества надеется все же вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность

Продолжается работа по возврату в государственную собственность пакета акций ПАО "Укртелеком".

Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

"За все время приватизации и контроля за выполнением приватизационных условий в собственность государства накопительным итогом возвращено 375 объектов приватизации. Делаем мы это исключительно из-за невыполнения условий договоров купли-продажи по решению судов. Так вот, из возвращенных 87 – пакеты акций, 61 – объект малой приватизациии 227 – объектов незавершенного строительства. В первом квартале 2019 года в государственную собственность возвращено 3 объекта незавершенного строительства. Также продолжается работа по возврату в государственную собственность пакета акций ПАО "Укртелеком", - написал Трубаров.

Он отметил, что из тех объектов, которые возвращены повторно уже продано 204 объекта, в том числе: 49 – пакетов акций; 32 – единых имущественных комплексов; 123 – объекта незавершенного строительства.

"Общая сумма средств, полученных от продажи возвращенных государству объектов накопительным итогом составляет 116,743 млн грн. Работа по продаже тех объектов, которые остались, продолжается", - отметил Трубаров.

Напомним:

Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году по 10,6 млрд грн. Финансированию соответствующей операции содействие в т.ч. выпуск облигаций ООО "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, большинство из которых (на 4 млрд грн) были выкуплены Ощадбанком и Укрэксимбанком. Соответствующие бумаги должны быть погашены в марте 2017 года, что, однако, не произошло (то есть был допущен дефолт).

Сейчас госбанки пытаются взыскать соответствующие средства с ООО "ЕСУ".

Сейчас конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов. В то же время окружение Дмитрия Фирташа в судах пытается взыскать с Р. Ахметова 760 млн долларов, недоплаченных за купленный в 2013 году "Укртелеком", а также 60 млн долларов начисленных за несколько лет процентов.

Фонд госимущества не добился в апелляционном суде возвращения "Укртелекома" в государственную собственность.