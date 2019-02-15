Госбанк еще раз попробует отсудить у Ахметова "Укртелеком"

Хозяйственный суд Киева открыл производство по вновь открывшимся обстоятельствам по делу о принудительном взыскании "Ощадбанком" 1,1 млрд гривен долга с ООО "ЕСУ" Рината Ахметова.

Об этом говорится в постановлении суда от 6 февраля, пишет Liga.Net.

Деталей открывшихся обстоятельств по делу не сообщается.

Согласно документу, рассмотрение дела запланировано на 26 февраля 2019 года.

Ранее требования банка к компании отклонил Верховный суд, а также суды низших инстанций.

Таким образом, госбанку отказали в удовлетворении иска к ООО "ЕСУ" о взыскании указанной суммы долга путем обращения взыскания на 92,8% акций Укртелекома, которые ей принадлежат.

Свои исковые требования Ощадбанк обосновывал тем, что Укртелеком не выполнил обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг от 15 сентября 2015 года и не выкупил у госбанка облигации на 1 млрд гривен.

В марте 2017 года ООО ЕСУ должно было погасить облигации на 4,6 млрд гривен, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт). Крупнейшие держатели этих бумаг – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" (у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд гривен).

Выпуск этих облигаций способствовал приватизации "Укртелекома".