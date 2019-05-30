Суды Люксембурга и Нидерландов рассмотрят вопрос ареста активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Предварительные слушания по иску "Нафтогаза Украины" в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" запланированы на июнь 2019 года.

Об этом сообщил "Газпром" в своей квартальной отчетности по МСФО, передает "Интерфакс-Украина".

Иск был подан 15 февраля 2019 года. "Газпром" 15 апреля 2019 года в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Газпром" в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов 24 мая 2019 года обжаловал в Апелляционном суде г. Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории г. Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний по делу не назначена",- также пишет российская компания.

Компания сообщила также, что слушания в суде Нидерландов по иску "Нафтогаза Украины" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите запланированы на декабрь 2019 года. Иск был подан "Нафтогазом" 17 сентября 2018 года.

Напоминаем:

В январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом