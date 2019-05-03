Facebook привлечет миллиард долларов для обеспечения собственной криптовалюты
Соцсеть Facebook запускает собственную криптовалюту Facebook stablecoin, которая будет подкреплена долларами.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Liga.net.
Компания уже провела переговоры с Visa, Mastercard и крупным оператором платежей First Data о привлечении 1 млрд долларов для обеспечения токенов.
Соцсеть планирует платить криптовалютой своим пользователям за просмотр рекламы, которая повлекла за собой взаимодействие с контентом или же покупку на ее платформе.
Свою криптовалюту компания начала разрабатывать год назад. Сейчас известно, что проект криптовалюты Facebook имеет название Project Libra.
Известно, что соцсеть ведет переговоры с десятками компаний по онлайн-торговле и мобильными платежными сервисами, чтобы они в будущем "взяли в оборот" Project Libra.
Основным условием будет то, что комиссии для продавцов в платежной системе Facebook будут ниже, чем при процессинге кредитных карт.
В 2009 году соцсеть экспериментировала с внутренней валютой Facebook Credits, которая позволяла покупать виртуальные товары. Однако эта функция не получила широкого распространения, и компания убрала ее через два года.
Ранее о создании криптовалюты под названием Gram объявил мессенджер Telegram. Для развития собственной блокчейн-платформы он привлек 1,7 млрд долларов путем публичного размещения токенов (ICO).
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