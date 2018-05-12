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Facebook создаст собственную криптовалюту — СМИ

Суббота, 12 мая 2018, 11:02
 

Facebook намерен создать собственную криптовалюту, которая позволит пользователям проводить электронные платежи.

Об этом написал телеканал Cheddar, специализирующийся на новостях в финансовой сфере, со ссылкой на источники в компании.

Технологии блокчейна стали изучать в Facebook около года назад, однако этим занимался всего лишь один сотрудник.

Сейчас в компании создана рабочая группа не менее чем из десяти человек, которую возглавит, по информации источника телеканала, Дэвид Маркус – вице-президент компании, отвечающий за приложение Messenger.

Официального подтверждения этой информации от Facebook пока нет.

В 2009 году соцсеть экспериментировала с внутренней валютой Facebook Credits, которая позволяла покупать виртуальные товары. Однако эта функция не получила широкого распространения, и компания убрала ее через два года.

Ранее о создании криптовалюты под названием Gram объявил мессенджер Telegram. Для развития собственной блокчейн-платформы он привлек 1,7 млрд долларов путем публичного размещения токенов (ICO).

Facebook криптовалюта blockchain
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