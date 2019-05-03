В сводный бюджет поступило 390 миллиардов – ГФС

За январь-апрель 2019 года в сводный бюджет поступило 390 миллиардов гривень – на 13,7%, или на 47,1 миллиарда больше, чем за аналогический период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Так, за январь-апрель 2018 года в сводный бюджет поступило 342,9 млрд грн.

В государственный бюджет собрано 306,9 млрд грн. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 11,7%, или на 32 млрд грн.

Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-апреле 2019 года собрано в размере 185,4 млрд грн. Это на 10,7% или почти на 18 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Таможенных платежей поступило 121,5 млрд грн, что на 13,1 млрд грн, или на 14,1% больше, чем за январь-апрель 2018 года.

В апреле текущего года в сводный бюджет собрано 93,2 млрд грн. Это на 12,2%, или на 10 млрд грн превышает показатель апреля прошлого года.

В апреле в государственный бюджет собрано 70 млрд грн. Это на 6,1%, или на 4 млрд грн превышает сбор апреля 2018.

В апреле 2019 года в общий фонд госбюджета собрано 41 млрд грн налоговых платежей, что на 3,7%, или на 1,4 млрд грн больше, чем в апреле прошлого года.

Таможенных платежей в апреле поступило 29 млрд грн, что на 9,8%, или на 2,6 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Напомним, что доходы государственного бюджета в апреле 2019 года составляли 111,942 млрд грн, что на 4,1% меньше плана.

Экономическая правда