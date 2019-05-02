Госбюджет в апреле недовыполнен по доходам на 4%

Доходы государственного бюджета в апреле 2019 года составили 111,942 миллиарда гривен, что на 4,1% меньше плана.

Об этом сообщается в данных на сайте Государственной казначейской службы.

В целом за январь-апрель 2019 года бюджет получил 322,566 млрд грн, что на 4,8% ниже плана и на 18,2% выше прошлогоднего уровня.

Доходы общего фонда госбюджета за четыре месяца 2019 года достигли 282,294 млрд грн и не дотянули до планируемого уровня на 6,7%.

Госказначейство уточняет, что план по налоговым поступлениям в апреле этого года недовыполнен на 5,4% - они составили 28,649 млрд грн.

Еще большее отставание от запланированных показателей продемонстрировали поступления от таможни – 25,316 млрд грн, что на 11,9% ниже плана.

За январь-апрель-2019 года недовыполнение по налоговым поступлениям составило 7,3% при поступлениях в 125,142 млрд грн, тогда как таможенные поступления на 10,1% отстают от плана и достигают 100,954 млрд грн.

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь-апрель достигло 57,193 млрд грн.

В целом апрельский план по ГФС недовыполнен на 8,5%, а к апрелю прошлого года рост составил 1,3%, свидетельствуют данные ведомства.

План по ГФС за четыре месяца 2019 года недовыполнен на 8,6%.

Экономическая правда