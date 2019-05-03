Курс валют: гривня упала на 6 копеек

Национальный банк послабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 3 мая на уровне 26,55 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 гривни (на 2 мая – 29,49 гривни).

Напоминаем:

2 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 – 26,42 гривни за доллар.

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,42 гривни за доллар.

Экономическая правда