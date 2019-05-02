Курс валют после длинных выходных: межбанк, наличный, "черный" рынок

2 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,42 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,58 - 26,62 гривни;

Евро - 29,79 - 29,82 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,41 - 26,73 гривни. Евро покупают по 29,45 гривни, продают по 29,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,63 - 26,71 гривни, евро - 29,77 - 29,90 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 2 мая на уровне 26,49 гривни.

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,42 гривни за доллар.

Экономическая правда