Украина с 2020 года начнет самостоятельно утилизировать фреон и непригодные пестициды

Со следующего года Украина сможет самостоятельно утилизировать фреон и непригодные пестициды, не прибегая к услугам иностранных компаний.

Это стало возможным благодаря выигранному крупнейшим отечественным производителем средств защиты растений и микроудобрений "UKRAVIT" тендера UNIDO (Организация при ООН по промышленному развитию), сообщает пресс-служба компании.

В частности, украинская компания выиграла тендер по реализации украинской части проекта "Скоординированное управления удалением озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей в Украине, Беларуси, Казахстане и Армении".

Согласно условиям проектного договора, компания получит техническую поддержку для создания инфраструктуры для утилизации озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей.

В пресс-службе компании сообщили, что необходимое оборудование будет поставлено в Украину осенью этого года. Запуск и полноценная работа линии планируется уже в следующем году.

"Это будет полноценная производственная линия по переработке холодильных, морозильных камер и кондиционеров и инсинераторная печь", - отметили в компании.

В "UKRAVIT" подчеркнули, что высокие температуры, необходимые для сжигания фреона, подходят также и для утилизации непригодных к использованию пестицидов.

Таким образом в Украине впервые начнут утилизировать опасные вещества, которые накопились за годы независимости страны.

"Если раньше для утилизации фреона приходилось обращаться к иностранным компаниям, теперь мы сможем реализовывать это своими силами, в Украине", - подчеркнули в компании.

Кроме прочего, проект позволит Украине выполнять взятые на нее обязательства по сохранению окружающей среды в рамках ратифицированных международных соглашений – Монреальского протокола, Базельской и Венской конвенций, а также Парижского соглашения.

Напомним:

В Украине еще со времен бывшего СССР накопилось более 8,5 тыс. тонн непригодных для использования и запрещенных к применению пестицидов.

Долгое время уничтожить их в стране или вывести за границу было невозможно из-за спора единственного профильного завода с Минэкологии.

К концу 2018 года после четырех лет ожидания из Украины все же разрешили вывозить непригодные пестициды для утилизации их в странах ЕС.

Экономическая правда