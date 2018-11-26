После четырех лет ожидания из Украины разрешили вывозить непригодные пестициды

Украине открылся путь для экологически безопасной утилизации непригодных и фальсифицированных пестицидов в странах ЕС, этого решения агрохимический бизнес ждал почти 4 года.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

21 ноября Правительство одобрило соответствующие изменения в Постановление КМУ №1120.

В Украине еще со времен бывшего СССР накопилось более 8,5 тыс. тонн непригодных для использования и запрещенных к применению пестицидов.

"К 2013 году механизм Базельской конвенции в Украине частично работал и бизнес мог вывозить непригодные отходы за границу для утилизации. Однако, он был приостановлен. На сегодня возникла ситуация, когда у нас вообще отсутствуют предприятия, которые могли бы осуществлять безопасную утилизацию этой категории отходов. И их накапливали, а то и хуже - бездумно захоранивали", - рассказал Виктор Погорелый, координатор Агрохимического комитета ЕБА.

Он отметил, что подобная утилизация - очень сложная и инвестиционно затратная технология. Соответствующие печки для переработки стоят десятки миллионов гривень.

Даже в странах ЕС существует лишь несколько заводов, которые могут утилизировать такой вид опасных отходов. Поэтому, фактически, единственно возможным выходом из ситуации является использование механизма Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Так, согласно Конвенции, в случае отсутствия или недостаточности мощностей внутри страны, соответствующие правительственные учреждения (в нашем случае Минприроды) давать согласие на трансграничную перевозку непригодных пестицидов для их надлежащей утилизации в страну, которая имеет соответствующие технологии.

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Экономическая правда