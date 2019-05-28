Минфин провел провальный аукцион по продаже ценных бумаг

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма на аукционах 28 мая упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 миллиарда гривен, и Минфину пришлось повысить ставку 3-месячных бумаг.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спрос на 3-месячные ОВГЗ упал в 14 раз – до 46,5 млн грн (по номиналу), а на длинные, 2-летние, ранее популярные среди нерезидентов, – в 16 раз, до 29 млн грн.

В то же время спрос на 6- и 12-месячные бумаги увеличился в 1,6-1,7 раза, соответственно до 500 млн грн и 836,8 млн грн, что позволило Минфину несколько компенсировать потери.

Что касается валютных бумаг, то основной объем размещения (73,86 млн долларов) обеспечили ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, на которые традиционно был лишь один покупатель.

Продажи 8-месячных и 17-месячных долларовых бумаг составили соответственно 13,2 млн долларов и 3,9 млн долларов, а ставки по ним остались на уровне 7,25% годовых.

"Ожидаемого ранее притока нерезидентов в связи с запуском "линка" с депозитарием Clearstream 28 мая не произошло, так как эта новость померкла на фоне комментариев экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского FT о целесообразности дефолта", - отмечает агентство.

На этом фоне снижение стоимости украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов 28 мая утром составило до 1% и даже несколько более по самым длинным бумагам, так как 27 мая на рынке США и Великобритании был банковский выходной. Однако к концу дня бумаги отыграли часть падения, потеряв за день в цене до 0,4%

Гривня 28 мая, по словам участников рынка, также подешевела до 26,5075 грн за доллар с 26,345 грн за доллар в предыдущий рабочий день.

Напоминаем:

В Украине 27 мая 2019 года заработала система международного депозитария Clearstream, благодаря чему иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за них через эту систему.