Заработала система, позволяющая инвесторам покупать ценные бумаги в Украине
В Украине 27 мая 2019 года заработала система международного депозитария Clearstream, благодаря чему иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за них через эту систему.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"Clearstream и Национальный банк подписали соглашение об открытии счета международного депозитария в депозитарии НБУ в марте 2019 года. Сегодня прямая "ссылка" заработала на практике", - говорится в сообщении.
В центробанке напомнили, что подключение Украины к Clearstream облегчает доступ иностранных инвесторов к гривневым государственным ценным бумагам, а также уменьшает для них операционные расходы на расчеты.
Также в центробанке добавили, что прямая "ссылка" будет способствовать росту спроса на облигации внутреннего госзайма.
"Это позволит правительству расширить источники долгосрочного финансирования, снизит стоимость заимствований, снизит потребность государства во внешнем финансировании и уменьшит валютные риски", - пояснили в Нацбанке.
О том, как работает прямая "ссылка" с Clearstream, смотрите в презентации.
Напомним:
1 октября 2018 года центробанк и Clearstream согласовали план действий по открытию доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через международный центральный депозитарий ценных бумаг.
Ранее также сообщалось, что Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая присоединит украинский рынок к своей сети.
Экономическая правда
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