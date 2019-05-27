Заработала система, позволяющая инвесторам покупать ценные бумаги в Украине

В Украине 27 мая 2019 года заработала система международного депозитария Clearstream, благодаря чему иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться за них через эту систему.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Clearstream и Национальный банк подписали соглашение об открытии счета международного депозитария в депозитарии НБУ в марте 2019 года. Сегодня прямая "ссылка" заработала на практике", - говорится в сообщении.

В центробанке напомнили, что подключение Украины к Clearstream облегчает доступ иностранных инвесторов к гривневым государственным ценным бумагам, а также уменьшает для них операционные расходы на расчеты.

Также в центробанке добавили, что прямая "ссылка" будет способствовать росту спроса на облигации внутреннего госзайма.

"Это позволит правительству расширить источники долгосрочного финансирования, снизит стоимость заимствований, снизит потребность государства во внешнем финансировании и уменьшит валютные риски", - пояснили в Нацбанке.

О том, как работает прямая "ссылка" с Clearstream, смотрите в презентации.

Напомним:

1 октября 2018 года центробанк и Clearstream согласовали план действий по открытию доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через международный центральный депозитарий ценных бумаг.

Ранее также сообщалось, что Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая присоединит украинский рынок к своей сети.

Экономическая правда