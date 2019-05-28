Китайская компания будет производить электробусы в Украине
Китайская компания Skywell запустит в Украине производство своих электрических автобусов.
Об этом написала пресс-служба компании на своей странице в Facebook.
"Сегодня встречали почетных гостей из Китая - специалистов по развитию технологий производства электробусов. Обсуждали возможность и технологию организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. Поэтому ... таки будем производить электробусы Skywell в Украине", - говорится в сообщении.
Как рассказали в украинском представительстве компании Skywell изданию "Автогик", пока нет конкретики, ведутся переговоры с различными сторонами и участниками, определяются сроки, технологии, процессы.
Также в компании уточнили, что "это путь на месяцев 9-12".
Кроме того, как рассказали в Skywell, "многое будет зависеть от нового президента".
"Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине" - уточнили в Skywell.
Напомним, что в начале года "Богдан Моторс" заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов.
Экономическая правда
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